Tour Streghe a Napoli: Museo delle Torture, Basilica di San Domenico, incantesimi e sortilegi

La De Rebus Neapolis è lieta di presentare il nuovo tour interamente dedicato alle streghe ed al loro mondo magico e spaventoso.

Il tour prenderà vita con la visita alla Basilica di San Domenico Maggiore dove scopriremo che ruolo ha avuto l'ordine domenicano nei secoli oscuri dell'inquisizione e sveleremo quali sono stati i luoghi in cui, le malefiche venivano sottoposte ai primi interrogatori per poi subire le atroci condanne narrateci dalla Storia. Ci recheremo poi al museo delle torture, luogo nel quale sono custoditi strumenti originali reperiti in vari angoli d'Europa e proveremo a capire in che modo atroce questi venivano utilizzati sulle donne accusate di stregoneria. Tutto ha origine con un antico manuale, il Malleus Maleficarum, del quale avremo la fortuna di vedere le pagine originali custodite nel museo. Terminata la visita continueremo a viaggiare seguendo il cammino magico delle streghe, apprendendo che ruolo avevano ed hanno a tuttoggi i trivi e quadrivi, luoghi deputati all'esecuzione di arcaici e suggestivi rituali. Proseguiremo poi alla volta di piazza San Gaetano per sapere in che modo la città di Napoli con i suoi nobili seggi reagì all'istituzione del Santo Uffizio. Ancora, procederemo verso piazzetta Pietrasanta ma non prima di aver scoperto cosa ha avuto a che vedere l'illustre storico Benedetto Croce con una strega del '500 e cosa sono le pietre delle streghe. Sarà proprio innanzi alla Basilica della Pietrasanta che conosceremo le streghe di Napoli e consegneremo a ciascuno dei partecipanti la prodigiosa medaglietta che tiene tutti noi al riparo da ogni influsso malefico.

Date:

- Sabato 15 Aprile

- Sabato 6, 20 Maggio

- Sabato 3, 17 Giugno

- Sabato 1, 15 Luglio

Percorso Guidato a piedi nel centro antico di Napoli. I luoghi in cui si entra sono la Basilica di San Domenico Maggiore e Museo delle Torture.

Inizio tour ore 17:30 - termina alle ore 19:30

Luogo d’incontro:

Piazza San Domenico Maggiore (vicino l’obelisco lato via Benedetto Croce)

COSTI TOUR:

-Intero €15

-Ridotto €10 (7 - 13anni)

-Ridotto studenti €13

(dimostrare iscrizione all'Ateneo)

COMPRESO NEL TICKET:

~ Visita guidata con guida esperta di esoterismo e storia.

~Ticket ingresso Museo delle Torture

~Visita Basilica di San Domenico Maggiore

~Consegna medaglietta sacra

~Visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida + auricolari monouso.

Prenotazione ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/8_Streghe-a-Napoli

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

PUNTO INFO: 3511258465

Scopri di più:

https://derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/8_Streghe-a-Napoli