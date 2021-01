Storie e Leggende Napoletane: itinerario nei Miti e Misteri nel cuore della città

L’associazione De Rebus Neapolis organizza un suggestivo itinerario alla scoperta di una città che non è solo del sole, del mare, di sapori, bellezze e colori, ma è anche la culla di tanti miti e misteri: ecco quali sono le leggende partenopee più affascinanti di sempre!

La straordinaria città di Napoli è infatti una terra che nei secoli è stata abitata da una gamma svariata di culture e popoli, ognuno dei quali contribuì a lasciare del proprio, rendendo oggi questa città una delle più belle d’Italia. Per quanto riguarda i miti e le leggende Napoletane però, il maggior contributo l’hanno sicuramente lasciato i greci, che hanno ambientato tantissimi dei loro miti proprio nella imponente Neapolis. Napoli infatti in passato era culla della conoscenza, terra di poeti, filosofi, luminari e alchimisti che dalla loro madrepatria portarono tutto il loro bagaglio culturale, rendendo questa città una delle più belle e straordinarie del nostro paese. Ecco alcune delle più affascinanti leggende Napoletane, che vi lasceranno davvero a bocca aperta.

Ovviamente non potevamo non partire inoltrandoci nel cuore di Napoli, i Decumani. In un passeggiata narrata tuffandoci nelle memorie storiche, fatte di leggende e superstizioni, attraverso i ritratti di protagonisti nobili e popolani, attraversando i vicoli del centro antico, dal Munaciello a Virgilio mago, alla sirena che ha dato il nome alla città e la cui leggenda ancora sprofonda nel mistero per finire con la figura più controversa del folklore napoletano, lo “Jettatore”; andremo nel luogo dove nasce questa leggenda, che ha ispirato il Principe Antonio De Curtis in arte “Totò”, portandola sui palcoscenici e rendendola ancora più famosa, caratterizzando nel corso degli anni la vita della città partenopea. Le leggende sono l’anima e il cuore di questa città, tramandati di padre in figlio, più volte rifatti e ritoccati, nella convinzione, espressa dai napoletani. Nel nostro percorso abbiamo unito il legame sentimentale col passato e l'intelligenza storica, condizione che emana un'aura magica nel nostro viaggio nel Cuore di Napoli.

-DATE:

Domenica 24 Gennaio

Domenica 28 Febbraio

Domenica 28 Marzo

Domenica 25 Aprile

Appuntamento alle ore 10:30 - inizio tour ore 10:45

Durata del tour: 2.30 ore

-Luogo d’incontro:

Piazza Dante, Napoli

(Vicino monumento a Dante).



-COSTI TOUR:

-Intero € 12

-Ridotto € 7 (9 - 17anni)

-Ridotto studenti universitari

€ 10 (con libretto universitario e comunicarlo alla prenotazione)

-Prenotazione veloce e sicura ONLINE:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/storie-e-leggende-napoletane

Il ticket comprende:

Visita guidata con guida esperta di esoterismo.



-PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

-Whatsapp:3511258465

-Sms: 3511258465

-EMAIL: derebusneapolis@gmail.com





