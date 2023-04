Storie e leggende napoletane: dal Tesoro di San Gennaro a San Giovanni Maggiore

L’associazione De Rebus Neapolis organizza un suggestivo itinerario alla scoperta di una città che non è solo del sole, del mare, di sapori, bellezze e colori, ma è anche la culla di tanti miti e misteri: ecco quali sono le leggende partenopee più affascinanti di sempre.

La straordinaria città di Napoli è infatti una terra che nei secoli è stata abitata da una gamma svariata di culture e popoli, ognuno dei quali contribuì a lasciare del proprio, rendendo oggi questa città una delle più belle d’Italia. Napoli infatti in passato era culla della conoscenza, terra di poeti, filosofi, luminari e alchimisti che dalla loro madrepatria portarono tutto il loro bagaglio culturale, rendendo questa città una delle più belle e straordinarie del nostro paese. Ecco alcune delle più affascinanti leggende Napoletane, che vi lasceranno davvero a bocca aperta!

Ovviamente non potevamo non partire dalla cattedrale di Napoli dove, all'interno della Cappella de tesoro è custodita la sacra ampolla contenente il prodigioso sangue del santo patrono, San Gennaro. In un passeggiata narrata tuffandoci nelle memorie storiche, attraverso i ritratti di protagonisti nobili e popolani, attraverseremo i vicoli del centro antico, dal Munaciello a Virgilio mago fino alla sirena che ha dato il nome alla città e le cui spoglie sembrano essere ancora custodite in una delle chiese più antiche della città: la basilica di San Giovanni Maggiore dove troveremo una lapide di epoca antichissima recante proprio la scritta Parthenope. E ancora ci recheremo in un palazzo nel quale è vissuta la figura più controversa del folklore napoletano, lo “Jettatore”; andremo nel luogo dove nasce questa leggenda, che ha ispirato il Principe Antonio De Curtis in arte “Totò”, portandola sui palcoscenici e rendendola ancora più famosa. Sarà tappa finale del nostro percorso un'antica locanda custodita come scrigno prezioso in un dedalo di vicoli che ci riportano direttamente al Caravaggio, pittore controverso ed illuminato, indiscusso protagonista del seicento napoletano”. Qui concluderemo il nostro tour gustando un buon calice di prosecco accompagnato da deliziose sfizioserie Napoletane. Nel nostro percorso abbiamo unito il legame sentimentale col passato e l'intelligenza storica, condizione che emana un'aura magica nel nostro viaggio nel Cuore di Napoli.

SABATO 8 APRILE ALLE ORE 10:15

Durata tour: 2,30 ore

Luogo d’incontro:

Napoli - Duomo di Napoli al centro dello spazio antistante la Cattedrale.

Percorso Guidato a piedi, si svolge nel centro storico di Napoli con visita alla Cappella del Tesoro di San Gennaro, Basilica di San Giovanni Maggiore ultima tappa aperitivo alla Taverna del Cerriglio.

COSTI TOUR:

-Intero €16

-Ridotto €12 (7 - 17 anni)

-Ridotto studenti universitari €13

(dimostrare iscrizione all'Ateneo)

COMPRESO NEL TICKET:

~ Visita guidata con guida esperta di esoterismo e storia.

~Ticket ingresso Cappella del Tesoro di San Gennaro

~ Aperitivo

~ visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida + auricolari monouso.

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://www.derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/21_Storie-e-leggende-napoletane

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

PUNTO INFO 3511258465

