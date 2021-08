Gli SplendOri di Ercolano - Scavi e Antiquarium

Ercolano, splendida località sul mare, viene improvvisamente distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La città, a soli 15 km di distanza dal cono, viene sepolta dal fango e dai materiali piroclastici, e riscoperta solo a partire dal 1738, quando vengono ritrovati, per caso, dei marmi appartenenti alle statue del teatro.

Vedremo le botteghe, le terme, i termopolium, e soprattutto le bellissime domus della città antica. Visiteremo, inoltre, l'antiquarium, dove sono conservati molti reperti originali dell'epoca precedente all'eruzione.



INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà giovedì 9 settembre alle ore 11, prenotazione obbligatoria entro martedì 7 settembre alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti. Durante il tour sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento, secondo le norme vigenti per prevenire il contagio da covid, e nel rispetto delle regole del parco archeologico. Sarà inoltre obbligatorio mostrare il green pass all'accesso.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (tramite sms o wapp) oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 15 euro a persona (biglietto di ingresso agli scavi escluso)

Appuntamento giovedì 9 settembre alle ore 11 all'ingresso del Parco Archeologico di Ercolano (in Corso Resina,187, Ercolano)

Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli,guida turistica abilitata della Regione Campania.

Durata dell'evento: 2 ore e mezza



link dell'evento: https://fb.me/e/VkyfKOHhlink per acquistare i biglietti di ingresso agli scavi: https://www.ticketone.it/artist/scavi-ercolano/?gclid=CjwKCAjw092IBhAwEiwAxR1lRl2h3MAApOjS8KPpV_rNiMAe2Dr5JB1naEM-j46CRtWiP3ngLyStDRoC2aAQAvD_BwE&fbclid=IwAR1wCsy6v1JQ-eFOdX8JssDtlKm6tuujCypVEEqsN4U_C4RSxPK_-YAXVwg

