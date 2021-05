Gli SplendOri di Ercolano: alla scoperta dei tesori sepolti

DOMENICA 23 maggio 2021 ore 10:00



Ercolano: dove tutto ebbe inizio.

Non tutti sanno che è stata la prima città sepolta dell'area vesuviana ad essere scoperta nel Settecento. Non tutti sanno che, anche se più piccola di Pompei, è conservata meglio grazie alle diverse condizioni di seppellimento durante l'eruzione del 79 d.C.

Il parco archeologico è in sé un gioiello, con i suoi magnifici mosaici, i suoi straordinari affreschi, le sue stupende domus e botteghe quasi intatte, ma include anche una magnifica mostra di bracciali, orecchini, collane e monete d'oro, nonché arredi e oggetti di vita quotidiana che dimostrano la raffinatezza di quest'antica città. In più potremo vedere anche la barca in legno di 9m ritrovata negli anni '80 straordinariamente conservata.

Una visita guidata per scoprire una delle più grandi eccellenze della nostra regione.



Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Abilitata della Regione Campania.

Costo del tour (ingressi esclusi): 10€ adulti | 8€ da 7 a 18 anni | gratis fino a 6 anni



