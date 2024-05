Sirene assetate abbascio ô puorto: viaggio tra le fontane scomparse

Evento inserito nel calendario ufficiale del Maggio dei Monumenti “Le acque di Napoli” del Comune di Napoli.



L'Associazione locus iste Luoghi e Memoria Aps con questo itinerario ci condurrà abbascio ô Puorto, tra gli abitati di mercanti e pescatori lungo la famosa Strada di Porto. Tra il Molo piccolo, il porticciuolo del popolo che per molto tempo è stato chiamato Mandracchio, e il Molo Grande. Con mappe alla mano rintracceremo le fontane scomparse del tempo che fu. Sarà necessario fare la conta delle fontane presenti e delle assenti in questo percorso che ci porterà a scoprire parte dell’antico quartiere di Porto, il cui simbolo era l’enigmatico Orione/Colapesce. Un quartiere in gran parte trasformato dalle ruspe del Risanamento, operazione di bonifica dei cosiddetti “quartieri bassi”. In questa avventura partiremo equipaggiati con fonti, non solo liquide, ma cartografiche e letterarie. Così comincerà questo breve e intenso viaggio nel tempo, in quella che ancora nell’Ottocento era detta la Vecchia Napoli.



Note tecniche: il percorso è lungo 1.6 km, prevede una breve rampa di scale.

Punto di incontro: Piazza Municipio. Punto di arrivo: via Cristoforo Colombo, altezza chiesa di Santa Maria di Portosalvo.

Indossare scarpe comode e cappellino. Portare con sè dell’acqua.



Per PRENOTARE





oppure INVIARE UNA MAIL a locusisteinfo@gmail.com, indicando sempre il NUMERO DEI PARTECIPANTI e UN RECAPITO TELEFONICO.