La lunga vita delle cose - Preistoria e utensili nella sezione pompeiana al MANN

Come si sono evoluti gli oggetti, dall'età della pietra all'epoca romana?

Visitiamo le sezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli PREISTORIA e UTENSILI DELLA SEZIONE POMPEIANA per scoprirne gli usi e le produzioni.



Gli oggetti ci raccontano della vita quotidiana dell’uomo durante la storia. Scopriremo che gioielli indossavano le donne, come venivano decorati i vasi, quali oggetti facilitavano la vita privata delle persone o nelle attività lavorative, e per quali culti venivano adoperati.



Appuntamento: domenica 11 ottobre alle ore 10e30, all'ingresso del Museo Archeologico Nazionale MANN.

Il tour si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, nel rispetto delle norme anticontagio.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 8 ottobre alle ore 23. Per prenotare, inviare un sms o un whatsapp al numero 3492949722 oppure al numero 3478304358.

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: 2 ore circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro (biglietto di ingresso al MANN escluso)

POSTI LIMITATI - MASCHERINA OBBLIGATORIA

Durante il tour, sarà necessario rispettare le norme di distanziamento anti-contagio.

L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli e Maria Cristina Napolitano, guide abilitate della Regione Campania

Per l'acquisto del biglietto di ingresso al Museo Archeologico, si rimanda al seguente link:

https://ecm.coopculture.it/index.php?option=com_snapp...

Si consiglia di acquistare la tessera OpenMann, valida per tutto l'anno