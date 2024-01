Tour della sezione Campania Romana del Mann

Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania propone una visita guidata alla sezione Campania Romana del Mann.

Approfittiamo dell'ingresso gratuito, previsto per l'iniziativa #domenicaalmuseo, per visitare la sezione "Campania Romana" al museo archeologico, aperta recentemente al pubblico.

Nella sezione sono conservati i reperti romani trovati a Cuma, Pozzuoli, Pompei, Ercolano, Formia.



POSTI LIMITATI

Il tour si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà data il 6 gennaio, in mattinata.



Itinerario e visita guidata a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.



Prezzo del tour: 10 euro a persona

Verranno forniti whisper e auricolari al raggiungimento di un certo numero di partecipanti.

Durata del tour: due ore



Appuntamento all'ingresso del museo (lato esterno, a sinistra) domenica 7 gennaio alle ore 15. Si raccomanda puntualità.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 5 gennaio alle 23 tramite email all'indirizzo erika83e@gmail.com o tramite SMS o WhatsApp al numero 3492949722