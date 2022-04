In quanti modi si può far conoscere una città? Napoli tour in-canto promuove una serie di tour per scoprirlo insieme ai visitatori, tra Aprile e Settembre 2022.

“I Sensi di Napoli” sono tour accompagnati dal canto e dai racconti con un focus particolare sulle esperienze sensoriali che la città offre: l'odore e il gusto inebriante di una tazzina bollente del nostro intenso caffè, il tatto e il tocco del tufo, pietra gialla porosa e materiale costruttivo per eccellenza, piccoli assaggi di prodotti della tradizione, l'ascolto del dialetto napoletano tra i vicoli, l'immagine dei panni stesi ad asciugare al sole, la convivenza tra bassi e palazzi nobiliari. Percorsi per ammirare da varie prospettive i colori e le sfumature del nostro ricco patrimonio artistico e paesaggistico.

Si inizia il 16 Aprile con un focus sull'udito alla scoperta della storia di un genere quello delle serenate:

Serenate tra i cortili: Centro storico in-canto

Il centro antico di Napoli è patrimonio dell'UNESCO dal 1995,ma sia i turisti che i napoletani, tendono a girare per la famosa Spaccanapoli con uno sguardo rapido e veloce, presi dai mille impegni di tutti i giorni, o visitando solo le chiese e i luoghi più conosciuti.

Su Spaccanapoli c'è però un altro tesoro poco esplorato: i cortili dei palazzi nobiliari che si susseguono uno dopo l'altro e che hanno numerose storie da raccontare: leggende, fantasmi e intrighi nobiliari e storie della Napoli dei secoli scorsi.

Quale luogo migliore, se non i cortili dei palazzi storici per eseguire delle serenate?

La canzone napoletana e le sue serenate ci accompagneranno in un percorso inedito del centro storico, venite a scoprirlo.



Informazioni e Costi

Appuntamento il 16 Aprile davanti all'info point in Piazza del Gesù alle 17.00

COSTO:

15€ adulti,

Gratis bambini fino a 5 anni e persone con disabilità

5€ bambini dai 6 anni in su

DURATA: 2 ore

Per partecipare è necessario prenotare telefonando al 3204857038

oppure scrivendo una mail a napolitourincanto@gmail.com