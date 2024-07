I segreti di Pizzofalcone nella notte della "Luna Blu"

L' Associazione DE REBUS NEAPOLIS unica a Napoli nello studio di Scienze Esoteriche è lieta di proporvi un entusiasmante e speciale evento nel giorno della luna blu, la luna del cervo e dei fantasmi secondo la tradizione cinese.

È proprio nella notte del 21 Luglio che andremo alla ricerca di questo fenomenale e straordinario evento attraversando le strade dell'antico monte Echia. Ci muoveremo attraverso le vie della Napoli più antica e ancestrale per scoprire quanto e in che modo il nostro satellite ha dominato nei secoli l’animo partenopeo.

Partiremo da Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone per poi inoltrarci lungo il viale che ci condurrà alle soglie di una residenza nobiliare sconosciuta ai più dove scopriremo che, complice la luna, durante la prima metà dell ‘800, per ben sei mesi, ha suonato una “lugubre mano”: un morto tra i vivi, che ha creato un legame indissolubile, come avviene da sempre e per sempre nel rapporto con Ecate la vecchia, luna calante che soprassiede i crocevia, terrore dei viandanti. Parleremo dell' astro notturno, fortuna e timore dei naviganti e complice dei Mannari che ha visto proprio a Napoli ben più di un unico protagonista. Giungeremo in cima al Monte Echia dove saremo esposti alla magica energia della luna blu ed è proprio in questo luogo che doneremo a tutti i partecipanti un piccolo omaggio che reca in sé la forza lunare della vita, della speranza e della fortuna.

Proseguiremo poi verso villa Ebe ed i suoi misteri ancora nascosti fino a scoprire che, le stesse grotte platamonie sono state custodi silenziose di riti dedicati alla Luna.

Raggiungeremo infine l’ isolotto di Megaride dove scopriremo che, la stessa sirena Partenope è stata, melodiosa messaggera della Luna e dei fantasmi. Proprio in questo luogo, nel borgo Marinaro concluderemo la nostra passeggiata notturna in un rinomato ed elegante locale nel borgo dei marinai per consumare un aperitivo seduti ammirando il golfo di Napoli.

UNICA DATA: 21 LUGLIO 2024

Incontro alle ore 20:45 - inizio tour ore 21:00

Il tour dura 2 ore

- Luogo d’incontro: Napoli - Piazza S.Maria degli Angeli a Pizzofalcone davanti la Basilica di S.Maria degli Angeli a Pizzofalcone.

- Percorso Guidato a piedi al belvedere Monte Echia, Rampe Lamont Young con visita esterna villa Ebe. Il tour si concluderà sull'isolotto di Megaride dove ci sarà un aperitivo conclusivo.

CONTRIBUTO TOUR:

Intero € 16

Ridotto € 14 (7-13 anni)

COMPRESO NEL CONTRIBUTO:

~ Visita guidata con esperta di esoterismo.

~ Aperitivo servito al tavolo che comprende (Aperitivo o Spritz o bevanda analcolica) accompagnato da patatine e noccioline.

~ Omaggio Talismano lunare

~ Visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida + auricolari monouso.

- PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

PUNTO INFO: 351 125 8465

scopri di più:

https://derebusneapolis.com/it/tour-speciali-napoli/41_i-segreti-di-pizzofalcone