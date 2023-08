Palazzo Reale di Napoli: Segreti e Misteri nelle sere d'estate

In occasione dell' apertura straordinaria serale dell'appartamento storico di palazzo Reale, il 5 agosto, la De Rebus Neapolis organizza un tour che riserverà numerose sorprese.

La reggia partenopea è stata protagonista nei secoli di ogni sorta di evento. Visiteremo le sale che la compongono dedicando ampio spazio all'appartamento reale e le sue collezioni.

Immergeremo lo sguardo nelle pitture dense di significati esoterici come il capolavoro di Andrea Vaccaro, Orfeo e le baccanti e scopriremo quale personaggio misterioso si cela dietro un affresco del celebre patriarca bronzeo dei caravaggeschi ma avremo anche modo di apprendere il significato nascosto delle "grotesque" di Antonio Dominici. Se questo non fosse sufficiente, basterà alzare lo sguardo al cielo per rimanere incantati dalla rilevantissima decorazione seicentesca dei soffitti o voltare più in là lo sguardo per scoprire le allegorie degli elementi, silenziosa presenza alchemica. Entreremo poi nel vivo delle esistenze di coloro che hanno vissuto gioie e dolori all'interno della reggia accorgendoci che, anche il vento della massoneria ha soffiato a lungo tra le mura di un palazzo nel quale, il fantasma di un principe angosciato e rancoroso continua a vagare inquieto. Saremo sopraffatti dall'alchimia dei colori delle sale, ai quali solo un occhio vigile e attento può dare una chiave di lettura diversa. Infine, l'ennesimo tocco di magia: la cappella reale con il suo altare in pietre dure e rame dorato sul quale rifulgono agate, ametiste e lapislazzuli, opera encomiabile di Dionisio Lazzari nella quale risuonarono le note magiche di Maestri di Cappella quali Scarlatti e Pergolesi. Un tour ancora una volta all'insegna dei messaggi segreti, nascosti dietro le cortine del "Palazzo Reale più bello d'Europa". (cit. C. L. De Montesquieu)

Prenotazioni al numero Whatsapp 3511258465

- ULTIMA DATA Posti SABATO 5 AGOSTO con appuntamento alle ore 19:45 e inizio tour ore 20:00.

- Luogo d'appuntamento: Napoli - Piazza del Plebiscito, 1 (Davanti all'ingresso di Palazzo Reale)

Durata del tour: 1:45 ore

COSTI SOLO TOUR:

-Contributo € 14 a persona

-Ridotto €8 (7- 13anni)

-Ridotto studenti universitari €12 (dimostrare iscrizione all'Ateneo)

Compreso nel Contributo

~ Visita guidata con 2 esperti di esoterismo, arte e storia.

~ Biglietto ingresso a Palazzo Reale

~ Visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida + auricolari monouso.

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

