Tour alla scoperta dei segreti del MANN

Partenope Experience propone un tour nel santuario dell'antichità, custode del passato: il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN).

Tra mura di storia e di marmo, colonne scolpite e affreschi vividi, l'arte prende vita in un'esperienza unica e coinvolgente! Un gioiello culturale che vi porterà in un viaggio affascinante attraverso le epoche e le civiltà dell'antica Italia e del Mediterraneo!



Immergetevi nel fascino della mitologia mentre esplorate le straordinarie collezioni del museo, che vantano alcune delle più preziose e affascinanti opere d'arte e reperti archeologici al mondo.

Capolavori unici che testimoniano l'abilità artigianale degli antichi maestri. Ogni passo risuona nell'eco del tempo, raccontando storie di gloria e caduta, di eroi e dee, di miti e imperatori, ogni sguardo svela segreti sepolti.

Questo è il luogo dove la mostra "Gli Dei ritornano. I bronzi di San Casciano" fa la sua emozionante apparizione, portando con sé una collezione straordinaria di opere etrusche che narrano di divinità, eroi e rituali millenari.



Siate pronti ad essere trasportati nell'antica città etrusca di San Casciano?

I bronzi rivelano segreti e misteri dell'arte e della religione di un tempo remoto. In questa mostra straordinaria, potrete ammirare il gruppo statuario del principe etrusco e del suo cavaliere, testimonianze di un'epoca di grande splendore artistico e culturale.



Dettagli dell'Evento:

• Quando: domenica 3 Marzo, ore 16:45

• Dove: Ingresso esterno Museo MANN

• Contributo: 13,00 € adulti - ragazzi\e under 14 € 6,00

Il contributo include:

• Visita guidata

• Radioguida

• Un gadget esclusivo

Attenzione: I posti sono limitati