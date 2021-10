Segreta Neapolis: dal Necronomicon alla tavola Ouija

Immaginate di ritrovarvi all'improvviso in una città della quale non conoscete i più oscuri segreti. Immaginate di percorrere le vie cittadine al calar della sera e ritrovarvi faccia a faccia con gli aspetti più terrificanti delle mura che vi circondano. Storie che prendono vita e che per la prima volta potrete toccare con mano. In questo nuovo affascinante tour della De Rebus Neapolis scoprirete cose che mai avreste immaginato di scoprire. Vi racconteremo quante e quali sono le formule evocatrici di demoni e forze oscure, scopriremo quanti edifici storici e religiosi sono ammantati dal velo della maledizione e conosceremo ogni raccapricciante dettaglio che si cela in essi ma, più di ogni altra cosa vivremo un'esperienza unica: entremo in diretto contatto con gli oggetti posseduti, scopriremo i poteri nascosti nei nostri oggetti preferiti dell'infanzia, le bambole e ancora, faremo scorrere le nostre dita sulla tavola ouija, la tavola utilizzata fin dagli antichi egizi per evocare gli spiriti. Ma attenzione, basterà un piccolo errore per rimanere catturati da entità oscure. Se tutto questo non dovesse bastare, vi racconteremo la vera storia del Necronomicon, il libro dei morti e le lugubri storie ad esso associate.

Per gli amanti del brivido ma non solo. Per tutti coloro che desiderano conoscere da vicino un mondo che ci cammina accanto sfiorandoci e facendoci rabbrividire, senza ragione, di tanto in tanto.

INFO:



TUTTI I VENERDÌ E SABATO ALLE ORE 20:45

Luogo d’appuntamento: Napoli - Via Duomo 147 (al centro del piazzale antistante la cattedrale)

Percorso Guidato a piedi, si svolge nel centro storico di Napoli.

Durata del tour: 2 ore

COSTI TOUR:

Limite minimo d’età anni 16

-Intero € 13

-Ridotto studenti universitari

€ 11 (dimostrare iscrizione)

-Il ticket comprende:

Visita guidata con esperto di occulto.

-Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/32_SEGRETA-NEAPOLIS-

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

-TELEFONICA: Il pagamento avverrà direttamente alla guida, Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

* Whatsapp:3511258465

* Link Evento:

https://derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/32_SEGRETA-NEAPOLIS-

OBBLIGATORIO:

•Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...