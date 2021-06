Alla scoperta di Pompei: la storia prende vita all'ombra del vulcano

Seppellita dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., Pompei è rimasta ferma nel tempo, permettendoci di passeggiare per le sue strade come gli antichi romani di 2000 anni fa e di scoprire tutti i dettagli della loro vita quotidiana: un caso unico al mondo, il tesoro più prezioso della Regione Campania, un gioiello che non si può non conoscere.



Visita guidata a cura della dott.ssa Lucia Nillo, guida abilitata della Regione Campania



Costo: 12€ adulti, 6€ bambini fino a 12 anni. La quota include la visita guidata e la radio con auricolari.



Biglietti di ingresso al parco archeologico di Pompei non inclusi.

https://pompeiisites.org/info-per-la-visita/orari-e-tariffe/



Tutte le informazioni necessarie saranno fornite in fase di prenotazione



???????????? ???????????? ??

??????????



Si consiglia scarpe comode



MISURE ANTICOVID-19:

gruppo piccolo (posti limitati)

mascherina obbligatoria



gel disinfettantedistanziamento di almeno 1m