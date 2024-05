Tra antiche rovine: Pompei

L'antica Pompei, una città che ancora parla dopo millenni di silenzio. Un'avventura unica tra le rovine sepolte dal Vesuvio, dove ogni passo è un viaggio nel passato.



Esplora l'antica Pompei in un'emozionante visita guidata fuori dagli schemi turistici, avventurati tra gli intricati vicoli, percorri le strade che un tempo pulsavano di vita. Ogni angolo rivela un nuovo racconto della vita quotidiana, dai mosaici agli affreschi vividi che decorano le pareti delle antiche dimore ai monumenti che ancora si ergono fieri.



Ammira Il Museo Antiquarium, un vero tesoro di reperti che illustrano in modo vivido la storia di Pompei. Potrai ammirare gli affreschi straordinariamente conservati della Casa del Bracciale d'oro, gli argenti di Moregine e il triclinio della Casa del Menandro che offrono uno sguardo ravvicinato alla ricchezza e all'eleganza della vita pompeiana.

Sono presenti anche reperti dei più recenti scavi condotti dal Parco Archeologico, che aggiungono un nuovo strato alla nostra comprensione di Pompei. Dai frammenti di stucco del primo stile delle fauces della Casa di Orione al tesoro di amuleti della Casa con Giardino e non dimentichiamoci degli ultimi calchi delle vittime dalla villa di Civita Giuliana.



Ogni pietra racconta una storia, ogni dettaglio offre uno spaccato unico della storia di Pompei.



ESPERIENZE:

Racconti di Vita Antica: Vicoli intricati svelano la vita quotidiana di questa fiorente città romana.

Capolavori Romani: Mosaici e affreschi straordinariamente conservati narrano l'arte e la cultura dell'epoca.

Nuove scoperte: Il Museo Antiquarium custodisce reperti straordinari provenienti dai recenti scavi.



Data: domenica 2 giugno ? Orario di Inizio: 10:00

Punto di Incontro: Ingresso Scavi Archeologici

Contributo: adulti 10€ - bambini 6\12 anni 4€ - ragazzi 13\17 anni 6€ - under 5 gratis

Il Contributo comprende:

Visita Guidata

radioguida

IspiraMente: e-mail preparatoria per arricchire la tua esperienza

Gadget ricordo