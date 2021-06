Sanità, Miracoli & PARADISIELLO con aperitivo BIO in campagna

Alla scoperta del quartiere Sanità, con la sua ricchezza artistica e storica, il borgo dei Vergini, il Palazzo dello Spagnuolo, la street art e la casa natale del grande principe della risata Totò, per poi inoltrarci nei vicoletti dei Miracoli e raggiungere un piccolo borgo antico e bucolico isolato e silenzioso, un'oasi agreste incastonata nel polmone verde dell'Orto Botanico e del bosco di Capodimonte: il PARADISIELLO.

Qui saremo ospiti in una campagna del borgo, conosceremo la cultura agricola di Napoli e potremo rilassarci immersi nella Natura con un aperitivo a km zero preparato direttamente con i prodotti dell'orto.

Una domenica all'insegna di #Cultura&Natura in pieno centro della città! Sembrerà quasi di non stare a Napoli!

Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Abilitata della Regione Campania.

Appuntamento davanti a Porta San Gennaro a Piazza Cavour alle ore 16:30

Si consiglia scarpe comode

Costo (tour+aperitivo): 15€ adulti / 10€ ragazzi da 11 a 17 anni / gratis per i bimbi fino a 10 anni.

Prenotazione obbligatoria al +393483488440

Misure AntiCovid19:

- gruppo piccolo (posti limitati)

- mascherina

- gel disinfettante

- distanziamento di 1m.

