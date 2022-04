25 aprile alla Sanità: arte e sapori napoletani

Per il 25 aprile, Secreta Neapolis propone il tour più tipico della tradizione napoletana, in uno dei quartieri più popolari della città, il Rione Sanità, per scoprire la storia, gli aneddoti e i racconti legati a fantastici luoghi ormai patrimonio dell'immaginario collettivo.

Palazzi, chiese, piazze, monumenti e Street art accompagneranno i visitatori in un percorso magico e ricco di suggestioni.

Alla fine del tour, tappa alla Grotta del Principe per degustare una delle pietanze tipiche della cucina napoletana, la pizza fritta montanara (pomodoro, mozzarella e basilico) accompagnata da un buon bicchiere di vino.

Tour a numero limitato di partecipanti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 329.2027359 (tel-whatsapp) oppure scrivendo a secretaneapolis@libero.it

Contributo guida + auricolari

Adulti: 10 euro

Bambini fino a 9 anni: 5 euro

Minori dai 6 ai 17 anni: 7 euro