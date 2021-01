Napoli in Love: speciale itinerario di San Valentino

Amore mio, mia sposa! La morte, che ha già succhiato il miele del tuo respiro, nulla ha potuto sulla tua bellezza. Ancor sulle tue labbra e le tue guance risplende rosea la gloriosa insegna della bellezza tua: su te la Morte non ha issato il suo pallido vessillo […]

Ecco, a te, amor mio! Bevo al mio amore! [beve il veleno] O onesto speziale! Il tuo veleno è rapido, e così, con un bacio, io muoio.

(Romeo: atto V, scena III)



Ma andò veramente così?

A metà strada tra realtà, storia e fantasia, vivrete un racconto unico: quello della nascita della storia di Romeo e Giulietta.

DOMENICA 14 FEBBRAIO

L’associazione De Rebus Neapolis organizza per il giorno di San Valentino un percorso seguendo le tracce che sembrano già scritte nel romanzo e, nella ricerca degli indizi che ci porteranno a scoprire un finale diverso della tragedia che tutti conosciamo fino ad accorgerci che Romeo ha un legame particolare con la città della Sirena. Vi condurremo nel cuore di Napoli in un viaggio che narra le storie d’amore più coinvolgenti e appassionate diventate parte integrante della storia che racconteremo insieme e tra monumenti, leggende, lasciate che la città di Napoli riveli i suoi lati più romantici. Vivete una nuova esperienza.

Esplorate i misteri della storia. Visitate in un modo diverso una delle città più affascinanti al mondo.



Unica data al tour:

DOMENICA 14 FEBBRAIO

ALLE ORE ORE 18:45

Prezzo:

• €15 a persona

• €25 due persone

Percorso Guidato a piedi, si svolge nel centro antico di Napoli.

Il tour dura 2 ore, con punto d'incontro:

-Napoli - Via Duomo 147, al centro del piazzale antistante la Cattedrale.

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/napoli-in-love



PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE AL SEGUENTE UNICO RECAPITO TELEFONICO:

-Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 : 3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

•Whatsapp:3511258465

•Sms: 3511258465

•EMAIL: derebusneapolis@gmail.com





Gallery