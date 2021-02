L'amore a Napoli e le sue leggende: ciclopasseggiata di San Valentino

San Valentino 2021 con la Ciclopasseggiata dell'amore a Napoli di Fiab Napoli Cicloverdi.

Evento organizzato da Teresa Dandolo per i Cicloverdi Fiab Napoli

A TUTTI GLI INTERVENUTI VERRA' REGALATO UN SIMPATICO GADGET CON IL TEMA DELL'AMORE PER LA BICICLETTA

LA PARTECIPAZIONE E' APERTA ANCHE AI NON SOCI

Appuntamento in Piazza Dante alle 9,45 partenza inderogabile alle ore 10,00

E’ per l’ amore: voi certamente, sapete che tutte le cose in Napoli, dalle pietre al cielo, sono innamorate” ci dice Matilde Serao nel suo "Leggende napoletane" .

Da questa premessa Fiab Napoli Cicloverdi parte per esplorare, nel giorno di San Valentino, il tema dell'amore a Napoli e per Napoli.

Il racconto di alcune storie e leggende narrate non solo dalla Serao, ma appartenenti all'immaginario popolare ci guiderà nel ricostruire anche il rapporto di amore che ciascuno di noi ha verso Napoli.

Il percorso si snoderà attraverso questo itinerario: Piazza Dante, Piazza San Domenico, Banchi Nuovi, via Medina, Maschio Angioino, Piazza Plebiscito, Via Chiaia, Castel dell'Ovo, Lungomare, Via Posillipo, Parco Virgiliano. Rientro libero.

La partecipazione è con bici propria ed è di bassa/media difficoltà (unica salita via Posillipo) , Venire con lucchetto per legare la bici.

A tutti i partecipanti verrà chiesto il rispetto delle misure Anticovid e di firmare una dichiarazione in merito.

Vi ricordiamo che aderendo a FIAB Napoli Cicloverdi sarete protetti dall'Assicurazione RC (anche per e-bike) ogni volta che salirete in sella della bici tutto il giorno e in tutta Europa e ci aiuterete ad ottenere una migliore qualità della vita nella nostra città con più rispetto e maggiore sicurezza per i ciclisti. Potrete tesserarvi per l'anno 2021 durante l'evento che riprenderanno a breve oppure cliccando a questo link:

https://www.cicloverdi.it/negozio/

Queste le quote: Offerta speciale Tessera ordinaria comprensiva di abbonamento alla rivista specializzata BC € 30,00; Tessera ordinaria senza rivista € 27;Tessera per familiare convivente € 20,00 ; Tessera per studente non lavoratore (fino a 26 anni) € 20,00 Tessera per figli minori di anni 14 € 10.00.