Da San Martino ai Quartieri Spagnoli - Pedamentina e Street Art

"Da San Martino vedi tutta quanta la città

Col mondo in tasca e senza dirsi una parola

Io ti ricordo ancora"

....Cantava Pino Daniele.



Quante volte ti sarai affacciata/o al Belvedere di San Martino ma ti sei mai chiesta/o dove portano quelle scale?

É la Pedamentina di San Martino, in assoluto la gradinata più panoramica e pittoresca di Napoli. I suoi 414 gradini si susseguono dolcemente dalla collina del Vomero al Corso Vittorio Emanuele attraversando un piccolo borgo fuori dal tempo e dal caos urbano, immersi nella pace del silenzio e da una bellezza mozzafiato.

Dalla quiete di San Martino in un attimo si scende nell'antico dedalo dei Quartieri Spagnoli, un quartiere vivace, ricco di storia, tradizioni, contraddizioni da comprendere, folklore e street-art.

Appuntamento alle ore 16:00 al meraviglioso belvedere di San Martino, per poi scendere lungo la Pedamentina e raggiungere il Corso Vittorio Emanuele, da cui in un attimo arriveremo ai Quartieri Spagnoli, dove scopriremo come la Street Art sta valorizzando la cultura napoletana, da Totò a Luciano De Crescenzo, dalla Pudicizia di Bosoletti a Maradona e tanto tanto altro.



Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Abilitata della Regione Campania.



Contributo: 10€ adulti / gratis bambini fino a 10 anni / 5€ da 11 a 15 anni



𝐏𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 al 3483488440



MISURE ANTICOVID-19:

gruppo piccolo (posti limitati)

mascherina obbligatoria

gel disinfettante

distanziamento di almeno 1m.

Auricolari e radioguida per garantire il distanziamento



Si consiglia scarpe comode