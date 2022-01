San Mandato e Salita Pontecorvo: c'è chi scende e c'è chi sale

L'attuale via Salvator Rosa era un percorso impervio chiamato "Infrascata", a causa della ricca vegetazione, e si percorreva soprattutto in groppa agli asinelli. Oggi la strada è spesso trafficata e non conserva le tracce del passato campestre. Il discorso cambia per la vicina Contrada San Mandato, oggetto della nostra visita guidata. Scopriremo chi era San Mandato e perché il borgo riporta il suo nome, cammineremo nei vicoletti scorgendo i segni del passato. Proseguiremo, poi, per l'antico "Limpiano", e cioè Salita Pontecorvo, fino a Piazza Dante. Questa zona diventa, dalla fine del '500, teatro di litigi tra ordini monastici, che occupavano edifici ai lati della strada.

Nel '700 viene realizzato, tra Salita Pontecorvo e Salita Tarsia, il palazzo della famiglia Spinelli, principi di Tarsia, su progetto di Domenico Antonio Vaccaro.

La proprietà dei Tarsia arrivava fino all'attuale piazza Dante, dove si concluderà anche il nostro tour attraverso la città obliqua.



Appuntamento sabato 5 febbraio alle 10e30 all'uscita della metropolitana Salvator Rosa (incrocio con via Girolamo Santacroce)

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 3 febbraio alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare il numero 3492949722 tramite SMS o WhatsApp.

Fornire cognome e recapito telefonico.

Durata della visita: due ore

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona.

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento e indossare la mascherina.

L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida abilitata della Regione Campania

link dell'evento: https://fb.me/e/1dVj4hLxj