San Gennaro, l'antica via per colles e il borgo di Antignano

Qual è l'origine del termine “Antignano”? Dove avvenne per la prima volta il miracolo di San Gennaro? Di queste e di altre vicende è custode il borgo di situato tra l'Arenella e il Vomero, oggetto della nostra visita.

Appuntamento in piazza Vanvitelli (angolo via Bernini), scopriremo le tre chiese dedicate al più importante patrono napoletano. Dopo la visita del borgo, che oggi ospita un coloratissimo mercato, ma che custodisce alcune testimonianze del passato, percorreremo una parte dell'antica via per colles.

Appuntamento: domenica 7 novembre alle ore 10:00, in piazza Vanvitelli (angolo via Bernini)

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 5 novembre alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: 2 ore circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento.

L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

