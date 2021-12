San Gennaro Experience, passeggiata culturale

La passeggiata culturale è dedicato al più famoso Patrono di Napoli, già perché la città conta ben 52 santi patroni.

Una devozione che va avanti da oltre 7 secoli!

"Faccia Gialla squaglialo! fallo fallo stu miracolo... fallo fallo pe stu popolo" è il ritornello di una canzone che Enzo Avitabile ha dedicato a S. Gennaro.

A San Gennaro i napoletani chiesero aiuto per scongiurare l' eruzione del Vesuvio. Da quel lontano 1631 nel mese di dicembre si ripete il ‘miracolo laico' di San Gennaro.

Il tour parte da Piazza Museo Filangieri, precisamente dalla pasticceria contemporanea Mon Sciu' dove degusterete gli “sciù”, così detti alla maniera partenopea e scoprirete cosa lega la pastry chef a San Gennaro.

Continueremo il tour nel luogo simbolo della devozione per il santo patrono: il Duomo e la cappella a lui dedicata.

San Gennaro é una presenza costante che testimonia il rapporto viscerale con la città. Lo vedremo nella guglia più antica della città, nella moderna pittura con il murales di Jorit, negli aneddoti del Chiesa di San Gennaro Spogliamorti è nella possente porta della città.

Una passeggiata evocativa tra sacralità e devozione.

appuntamento 19 dicembre 2021

Durata intera mattinata

Lingua italiana - audioguida

COME PRENOTARSI?

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA disponibili solo 20 posti

partenopexperience@gmail.com

chiama o Whatsapp

+39 366 319 1005

CONTRIBUTO

Pagamento anticipato tramite bonifico bancario.

Contributo a persona:

(adulti) €14,00 (eventuali €3,00 ingresso Cappella San Gennaro non residenti e nativi di Napoli e provincia)

(bambini4-12anni) €10,00

Il Contributo comprende:

goloso BREAK

VISITA GUIDATA

AUDIOGUIDA

GADGET

POSTI LIMITATI

N.B. In fase di prenotazione si prega di specificare: cognome, numero di persone ed un recapito telefonico attivo.



Eventi culturali in periodo Covid-19:

- Per partecipare all'evento è obbligatorio presentare il Green Pass

(Le disposizioni non si applicano ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per ulteriori informazioni www.dgc.gov.it)

- È importante presentarsi puntuali e comunque con non più di 5 minuti di ritardo rispetto all’orario comunicato per poter svolgere tutte le operazioni.

- È necessario indossare la mascherina

- Si raccomanda di rispettare il distanziamento (almeno 1 metro dalle altre persone) e di seguire le indicazioni da noi fornite

- Onde evitare assembramenti ogni persona avrà una radiolina sanificata per poter ascoltare la guida, anche distante