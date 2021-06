San Gennaro, la Cattedrale e i luoghi oscuri con sosta aperitivo

Napoli è intrisa di mistero ed il prodigio del sangue di San Gennaro è la più alta manifestazione del credo del suo popolo, un continuo fondersi di misticismo e superstizione. È proprio da questo assunto che partiremo con il tour "San Gennaro, la Cattedrale e i luoghi oscuri". Visiteremo la cattedrale di Santa Maria assunta, meglio conosciuta come il Duomo di Napoli e scopriremo lo splendore delle opere artistiche, scultoree ed architettoniche contenute in essa, senza tralasciare i numerosi fatti oscuri avvenuti in questo luogo sacro o a questo collegati. Proseguiremo alla scoperta del quartiere Pendino dove, visitando un palazzo storico appartenuto ad un'antica sovrana sentiremo accapponarci la pelle ascoltando la storia di una presenza lugubre ed inquietante che dimora ancora tra quelle mura. Proseguiremo verso l'ex Ospedale di Santa Maria della Pace, divenuto lazzaretto cittadino durante l'epidemia di peste che colpì la citta nel 1636 ma prima ancora luogo di un efferato delitto. Le mura osservano ed ascoltano per rimandarci, secoli dopo, l'eco di agghiaccianti urla di terrore. Continueremo il nostro percorso a Palazzo Ricca, a pochi passi da Castel Capuano, dove conosceremo la storia, pressappoco sconosciuta della Domus Romana e completeremo laddove il fantasma di una donna bella e sanguinaria continua a manifestarsi suscitando inquietudine e sgomento tra gli astanti.

Appuntamento ore:10:00

DATE

* SABATO 19 giugno

* SABATO 3 luglio

* DOMENICA 25 luglio

Luogo d’appuntamento: Napoli - Via Duomo 147 (al centro del piazzale antistante la cattedrale)

Percorso Guidato a piedi, dal Duomo a Castel Capuano.

Durata del tour: 2:30 ore

COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto € 10 (7-13anni)

-Ridotto studenti universitari

€ 13 (dimostrare iscrizione)

Il ticket comprende:

Visita guidata con 2 guide esperte di esoterismo e storia + aperitivo.

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/san-gennaro-la-cattedrale-e-i-luoghi-os

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

PRENOTAZIONE TELEFONICA: Il pagamento avverrà direttamente alla guida, Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

-Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

•Whatsapp:3511258465

•Link Evento

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/san-gennaro-la-cattedrale-e-i-luoghi-os

OBBLIGATORIO:

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

• Dare le generalità alla prenotazione per mantenere un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

