Sabato notte al Museo Archeologico di Napoli

Approfittiamo dell'ingresso al costo di 1 euro, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, per visitare il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Quali erano le tradizioni e le usanze degli antichi romani?

In questo tour scopriremo la storia del museo, i mosaici e gli affreschi sepolti dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e la collezione Farnese.

POSTI LIMITATI per rispetto delle norme anti-contagio.

Mascherine obbligatorie. Durante il tour sarà necessario mantenere il distanziamento.

Itinerario e visita guidata a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

Prezzo del tour: 10 euro + 1 euro di biglietto di ingresso a persona

Durata del tour: 2 ore (dalle 20 alle 22)

Appuntamento all'ingresso del museo (lato esterno, a sinistra) alle 19:40. Si raccomanda puntualità.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 26 settembre alle 13 tramite email all'indirizzo erika83e@gmail.com o tramite SMS o WhatsApp al numero 3492949722