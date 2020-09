Tour "Il sabato del villaggio": le rampe di Sant'Antonio a Posillipo e Mergellina

Appuntamento all'esterno della funicolare in via Manzoni. Raggiungiamo le rampe di Sant'Antonio a Posillipo, rese carrozzabili nel 1643 per volontà del viceré Ramiro de Guzmán, duca di Medina de Las Torres. Le rampe furono il primo vero collegamento della collina di Posillipo con la città bassa. E proprio lì fu eretta la chiesa dedicata a Sant'Antonio da Padova, che fu patrono di Napoli per 15 anni. Raggiungiamo Piazza Sannazzaro, a Mergellina, con la sua splendida fontana dedicata alla sirena Partenope.



La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 17 settembre alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: due ore circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Obbligatorio portare con sè la mascherina.

Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento.

L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania