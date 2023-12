Rione Pica e Via Posillipo: visita guidata

In tanti conosciamo Posillipo per la sua costa e per la sua acqua cristallina. In quanti, però, conosciamo le sue realtà collinari? Andiamo alla scoperta di un percorso insolito. Partiamo da via Posillipo, regalata da Gioacchino Murat alla città di Napoli nel 1812. Dall'alto si possono ammirare alcune delle ville costiere, come villa Rocca Matilde. Ci spostiamo, poi, verso l'interno, in via Rione Pica. Perché si chiama così? I terreni furono probabilmente acquistati dal padre dell'architetto Massimo Pica Ciamarra. Quest'ultimo, poi, realizzò la Villa Bianca, oggi sede dello studio Pica Ciamarra Associati.

Di ciò che viene generalmente associato al termine "rione", in effetti, la zona ha ben poco: proprio in via Rione Pica, infatti, troviamo alcune tra le ville più lussuose della città di Napoli.



Appuntamento: domenica 17 dicembre alle 10e30 a Posillipo, in piazza Salvatore di Giacomo.

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma definitiva si avrà il giorno precedente al tour, in mattinata.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 15 dicembre alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: due ore circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona

L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania