Quartieri Spagnoli, in tour "pe' vviche e vicarielle"

Partenope Experience propone il tour Quartieri Spagnoli, pe' vviche e vicarielle

Si entra nei Quartieri Spagnoli, ampliamento del tessuto urbano realizzato a monte dell'asse di via Toledo dal Viceré Don Pedro de Toledo. É un quartiere a maglia ortogonale, un percorso che tende a svolgersi in discesa o per linee parallele, nato per l'acquartieramento delle truppe, ricco di chiese barocche.

Napoli seduce, sorprende, cambia continuamente, tra le attrazioni che questa metropoli offre, merita sicuramente menzionare la Street Art dei Quartieri Spagnoli. I murales sono parte integrante della cultura underground della città di cui raccontano la storia. L' espressione artistica, culturale e sociale della città.



Appuntamento

FUORI METRO TOLEDO

Durata intera mattinata

Lingua italiana



E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE:

partenopexperience@gmail.com

chiama o Whatsapp

+39 366 319 1005

CONTRIBUTO SOCI:

(adulti) € 18,00 (UNDER 12 anni) € 15,00

Il Contributo comprende:

VISITA GUIDATA

Pizza fritta

AUDIOGUIDA (se il numero dei partecipanti SUPERA 10 pax)

GADGET