Tour dei Quartieri Spagnoli tra street art, botteghe artigiane e gustose merende

Un tour alla scoperta di zone insolite e botteghe del centro storico di Napoli: partiremo dallo storico Caffè Gambrinus per scoprire le diverse anime della città, quella nobiliare di via Toledo e quella più popolare dei Quartieri Spagnoli.

Visiteremo poi Piazza del Plebiscito, la Galleria Umberto, parlando dei principali palazzi storici e monumenti presenti lungo il percorso, e ci addentreremo poi nel pittoresco mondo dei Quartieri Spagnoli. Durante il percorso non mancherà una sosta per degustare un vero caffè napoletano accompagnato da una gustosa sfogliatella. Per impreziosire il percorso, faremo visita alla storica bottega dell’ombrellaio Talarico.



Per info e prenotazioni:

https://postiepasti.com/event/19-febbraio-visita-guidata-napoli-centro-storico-e-quartieri-spagnoli-con-merenda/