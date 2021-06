PRODIGI E MISTERI: Itinerario dalla Sacrestia del Vasari alla Madonna che Scioglie i Nodi.



Un tour intenso ed emozionante nel quale la De Rebus Neapolis vi illustrerà luoghi che per troppo tempo hanno tenuto celati i propri capolavori ed i propri prodigiosi Misteri.

Partiremo dalla chiesa di Sant'Anna dei Lombardi dove, a cavallo tra il 1544 ed il 1545 operò l'artista e massone Giorgio Vasari lasciando tracce ben visibili del suo percorso iniziatico all'interno della sacrestia che ancora oggi è ricordata come la "sacrestia del Vasari". All'interno della chiesa scopriremo anche i capolavori di arte scultorea del maestro Guido Mazzoni e varcheremo la soglia dell'oltretomba conoscendo gli antichi rituali di sepoltura religiosa all'interno della cripta degli abati.

Lasciato alle nostre spalle questo gioiello del '400, raggiungeremo via Medina dove visiteremo la chiesa della pietà dei turchini, la più antica sede del conservatorio a Napoli e ne conosceremo la storia, vi racconteremo i prodigi della misteriosa Madonna che scioglie i nodi ed il significato stesso ed emblematico del nodo.

Ci troveremo circondati da opere meravigliose, frutto del talento di artisti del calibro di Luca Giordano, Battistello Caracciolo ed Annella De Rosa, la cui storia è intrisa nel sangue.

Termineremo il nostro tour a Piazza Municipio dove vi illustreremo la fontana del Nettuno con il suo simbolismo allegorico e le sue numerose peripezie, fino al simbolo di Napoli per eccellenza, la Marianna, la cosiddetta "Cap 'e Napule", emblema di libertà dietro cui, ancora una volta troviamo celati notevoli significati massonici.

Dopo questo travolgente ed emozionante percorso, completeremo con la degustazione di un caffè rispettando il rituale antico delle “tre C”.

