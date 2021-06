Alla scoperta di Pozzuoli: dall'Anfiteatro Flavio al Tempio di Serapide

Visita guidata

Sabato 19 giugno 2021, ore 16.00

Appuntamento presso l’Anfiteatro Flavio (Via N. Terracciano n.75, Pozzuoli).

Da antica colonia greca a principale porto commerciale dell’Impero Romano, la sua storia millenaria è oggi forse offuscata dalla fama della movida e del suo bellissimo lungomare, ma Pozzuoli nasconde dietro ogni angolo i resti di un passato glorioso, quello di una delle città più importanti del mondo antico.

Il nostro itinerario avrà inizio con la visita interna all’Anfiteatro Flavio per proseguire in discesa verso il nucleo più antico della città, il Rione Terra, dove avremo la possibilità di ammirare uno degli edifici più spettacolari della Campania: la cattedrale di San Procolo costruita inglobando l’antico Tempio di Augusto. Dopo una sosta per godere del meraviglioso panorama sul golfo di Napoli, continueremo la passeggiata verso il centro della città bassa e, attraversando i luoghi dove circa 2000 anni fa San Paolo sbarcò in Campania, termineremo presso il macellum dell’antica colonia, meglio noto come il Tempio di Serapide. La passeggiata sarà arricchita da una “dolce sorpresa”.

La durata del tour è di circa 2,5 ore

Appuntamento: Sabato 19 giugno ore 16.00 all'ingresso dell'Anfiteatro Flavio (Corso Nicola Terracciano n.75, Pozzuoli)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3396663422 oppure via email info@guidesaroundnaples.com

(attendere conferma della prenotazione).

Contributo di partecipazione per la visita guidata: 12 euro a persona, gratis per bambini fino ai 10 anni, 6 euro dai 10 ai 16 anni.

IMPORTANTE: Il tour prevede la visita interna dell'Anfiteatro Flavio, l'acquisto del biglietto di ingresso, che è a carico dei singoli partecipanti e non è incluso nel servizio guida, può essere effettuato direttamente sul posto. Il costo del biglietto è di 4 euro a persona per gli adulti dai 25 anni in su, 2 euro per la fascia d'età 18-24, gratis sotto i 18 anni, per gli insegnanti o giornalisti (si consiglia di munirsi dei documenti che attestino il diritto alla gratuità o alla riduzione).

Il tour non prevede invece la visita all'area archeologica del Rione Terra.

la visita si svolgerà con un minimo di 8 partecipanti e nel rispetto delle norme sul distanziamento anti-covid.

Obbligatorio indossare la mascherina.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...