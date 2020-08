Il sabato del villaggio: tour a Porta Posillipo e Salita Villanova

C'è chi scende e c'è chi sale, e chi dalle scale vede il mare. Il percorso parte dalla funicolare di via Manzoni, per poi visitare alcuni degli antichi borghi di Posillipo, e poi scendere le scale di Salita Villanova. Arriveremo a via Posillipo, all'altezza di Palazzo Donn'Anna, splendido gioiello barocco.

Questo tour apre il ciclo "Il sabato del villaggio", per il quale ogni sabato visiteremo uno o più borghi di Napoli. Il mese di settembre è dedicato a Posillipo, al termine di ogni tour potrete decidere di trattenervi a mare.



Appuntamento: sabato 5 settembre alle 10 in via Manzoni, all'ingresso della funicolare (funicolare di Mergellina).

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 3 settembre alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: due ore e mezza circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 12 euro

Indossare scarpe comode

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Obbligatorio portare con sè la mascherina.

Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento.

L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania