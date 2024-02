Da Porta Capuana a San Giovanni a Carbonara - Visita Guidata

Il percorso da Porta Capuana a San Giovanni a Carbonara offre una panoramica suggestiva della città, della sua storia e del suo ricco patrimonio artistico. Porta Capuana teatro di eventi significativi e antico ingresso alla città partenopea, sarà il nostro punto di partenza.

Ci dirigeremo poi ad ovest passando per via Carbonara per raggiungere la chiesa di San Giovanni, senza mancare la chiesa rinascimentale di Santa Caterina a Formiello presso la quale anticamente si interrava l'antico acquedotto.

La chiesa di San Giovanni a Carbonara, chiesa gotica del XIV secolo, è un gioiello architettonico con affreschi e sculture di grande valore. Qui la regina Giovanna II di Napoli volle il monumento funebre per il fratello di re di Ladislao. Nel glorioso periodo rinascimentale si riunivano uomo illustri Giovanni Pontano e Jacopo Sannazzaro.



Costo della visita

10 euro adulti

7 euro da 7 a 14 anni

Minori di 7 anni gratis



Nel biglietto sono inclusi auricolari ( superamento numero minimo di 10 persone)



Prenotazione obbligatoria

t.peluso@info-artes.it

whatsapp 3662403867