Pompei per Bambini: visita guidata al sito archeologico dedicata ai più piccini

Il 20 settembre, visita guidata al sito archeologico di Pompei dedicata ai bambini.

Un salto nel passato per scoprire insieme come vivevano gli antichi romani: come mangiavano, dove dormivano, cosa bevevano, come lavavano i loro vestiti. Insomma due ore alla scoperta del nostro passato, il tutto a misura di bambini.

Il costo della visita è 15€ per un adulto e un bambino INGRESSO ESCLUSO

Per info e prenotazioni 3498831295.