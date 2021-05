Tour alla scoperta di "Pompei in 3D"

𝐏𝐎𝐌𝐏𝐄𝐈 𝐈𝐍 𝟑𝐃

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟑 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟎.𝟎𝟎

Vi accompagnerò alla scoperta di Pompei in 3D.

Faremo una visita virtuale classica ma indosseremo questi occhiali che ci permetteranno, in determinati edifici, di capire come dovevano essere le strutture duemila anni fa.



Il costo del tour è di 18€ e include: 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚, 𝐚𝐮𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐞 𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝟑𝐝.

Posti limitati.

Per info e prenotazioni

3498831295

sara.morosofi@gmail.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...