Speciale tour Dal Petraio a San Nicola da Tolentino, con aperitivo al tramonto.

Avete mai percorso i gradini del Petraio, a Napoli? Conoscete il complesso di San Nicola da Tolentino?

La denominazione "salita del Petraro", che appare sulla mappa storica del Duca di Noja nel 1775, indicava la natura pietrosa del percorso verticale.

I suoi gradini, oggi facilmente percorribili, ci offriranno scorci panoramici mozzafiato sulla città e sul golfo di Napoli, nonché sulla collina di San Martino.

Partendo da via Cimarosa, all'esterno della funicolare di Chiaia, avremo modo di vedere anche alcune ville liberty del Vomero di inizio '900, come Villa Loreley e la villa di Scarpetta (La "Santarella"). Proseguiamo per i gradini, in discesa, e arriviamo al Corso Vittorio Emanuele. Da lì, pochi metri ci separano dallo splendido complesso vincenziano di San Nicola da Tolentino, con il santuario della Madonna di Lourdes. La struttura è, fino a fine marzo, gestita dai ragazzi della cooperativa sociale "Vicoli in corso", che in dieci anni di lavoro hanno ridato vita a questo luogo paradisiaco. Ci accoglieranno con un piccolo aperitivo nello splendido giardino, raccontandoci la loro storia. Ci accompagneranno, poi, all'interno del complesso, dove visiteremo la chiesa, la "grotta", e potremo ammirare il tramonto sul golfo di Napoli e sulla collina del Vomero dalla splendida terrazza.



Appuntamento: giovedì 24 marzo alle ore 16e30 in via Cimarosa, al Vomero, all'esterno della funicolare di Chiaia.

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 23 marzo alle ore 13:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare tramite sms o whatsapp il numero 3492949722. Fornire cognome e recapito telefonico.

Durata della visita: due ore e mezza circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 13 euro a persona

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Obbligatorio portare con sé la mascherina.

Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento.

L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

Necessario super green pass per accedere al complesso.