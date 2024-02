Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania, propone il tour Petraio e rampe di Pizzofalcone al tramonto - c'è chi scende e c'è chi sale

Due tour in uno! Attraverseremo i quartieri del Vomero e di Chiaia, percorrendo prima i gradini del Petraio, e poi, arrivati in Piazza del Plebiscito, salendo per le rampe di Pizzofalcone.

Sapete perché il Petraio si chiama così?Scopriamolo insieme, osservando dall'alto gli scorci più belli della città. Siete mai stati a Pizzofalcone? Conoscete villa Ebe, il capolavoro neogotico di Lamont Young a Napoli?



Durata del tour: tre ore

Costo: 15 euro a persona

L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

POSTI LIMITATI

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 22 febbraio alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o inviare un SMS o un WhatsApp al numero 3492949722.

Fornire nome, cognome e recapito telefonico.

Appuntamento sabato 24 febbraio alle ore 15 in via Cimarosa, al Vomero, Napoli, all'uscita della funicolare di Chiaia.

Il tour si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà data, al più tardi, il giorno precedente al tour, in mattinata.