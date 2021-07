Petraio e rampe di Pizzofalcone al tramonto

Due tour in uno! Attraverseremo i quartieri del Vomero e di Chiaia, percorrendo prima i gradini del Petraio, e poi, arrivati in Piazza del Plebiscito, salendo per le rampe di Pizzofalcone.

Sapete perché il Petraio si chiama così?Scopriamolo insieme, osservando dall'alto gli scorci più belli della città. Siete mai stati a Pizzofalcone? Conoscete villa Ebe, il capolavoro neogotico di Lamont Young a Napoli?

Prenotate il tour per scoprirne la storia!

Durata del tour: tre ore

Costo: 15 euro a persona

Obbligatorio portare la mascherina e mantenere il distanziamento.

L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Prenotazione obbligatoria entro sabato 31 agosto alle ore 13:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722.

Fornire nome, cognome e recapito telefonico.

Appuntamento domenica 1 agosto alle 17 in via Cimarosa, al Vomero, Napoli, all'uscita della funicolare di Chiaia.

Il tour si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà data sabato, nel primo pomeriggio.

link dell'evento: https://fb.me/e/1uY2jy7Ki

