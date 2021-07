Petraio e rampe di Pizzofalcone al tramonto

Due tour in uno! Attraverseremo i quartieri del Vomero e di Chiaia, percorrendo prima i gradini del Petraio, e poi, arrivati in Piazza del Plebiscito, salendo per le rampe di Pizzofalcone.

Sapete perché il Petraio si chiama così? Scopriamolo insieme, osservando dall'alto gli scorci più belli della città. Siete mai stati a Pizzofalcone? Conoscete villa Ebe, il capolavoro neogotico di Lamont Young a Napoli?

Prenotate il tour per scoprirne la storia!

Durata del tour: tre ore

Costo: 15 euro a persona

Obbligatorio portare la mascherina e mantenere il distanziamento.

L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

POSTI LIMITATI per le norme anti-contagio

Prenotazione obbligatoria entro sabato 17 luglio alle ore 13:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722.

Fornire nome, cognome e recapito telefonico.

Appuntamento domenica 18 luglio in via Cimarosa, al Vomero, Napoli, all'uscita della funicolare di Chiaia.

Il tour si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà data sabato, nel primo pomeriggio.

link dell'evento: https://fb.me/e/4q8RQdQzF

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...