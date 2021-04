Percorso magico nel Parco d’Oltremare: Itinerario tra edifici misterici e luoghi incantati

La De Rebus Neapolis presenta un tour insolito all'interno del Parco congressi della Mostra D'oltremare di Fuorigrotta. Un tour nel quale scopriremo le origini del parco stesso e lo stretto legame tra il regime fascista ed i circoli esoterici. Accedendo al parco ci immergeremo in 720000 metri quadri distribuiti tra aree verdi ricche di alberi ad alto fusto e numerose specie arboree e resteremo sbalorditi di fronte alla fontana dell'Esedra con i suoi magnifici getti d'acqua ed il suo anfiteatro di vasche impreziosite da mosaici.

Proseguiremo alla volta del Cubo d'oro per poi trovare ristoro sulle rive del magico lago di Fasilides sul quale si specchia il castello di Gondar. Sarà poi la volta dell'antica via romana, la via Puteolana utilizzata da molti pellegrini per raggiungere l'antica Pozzuoli e scopriremo i legami tra questa antica via, Virgilio mago e San Gennaro, patrono di Napoli.Concluderemo il nostro viaggio dinanzi al padiglione di Rodi, impregnato di simboli massonici che ancora oggi solleva numerosi interrogativi riguardo il suo utilizzo originario e le numerose presenze nell'arco di un secolo all'interno del luogo stesso. Un autentico tesoro nascosto tutto da scoprire!

All’interno di questo parco, sarete catapultati in un mondo fantastico dove storie misteriose da quasi cent’anni incutono timore, sorpresa e meraviglia in ogni visitatore che lo attraversi.

Tra studiosi, artisti ed intellettuali di ogni epoca, sono stati in molti ad interrogarsi sui significati nascosti disseminati nel parco. Le sue attrazioni, infatti, sono cariche di simbolismi, con continui riferimenti e rimandi alla mitologia ed al mondo del fantastico. Qui il visitatore viene condotto attraverso un percorso fatto di edifici surreali che lo sorprendono e lo disorientano continuamente.

Le attrazioni di questo fantastico parco delle meraviglie non terminano qui. Il resto ve lo lasciamo scoprire di persona, siamo sicuri che vivrete una bellissima esperienza in questo magico giardino dai continui risvolti incantati.

Se avete bambini al seguito vi consigliamo di portarli con voi...si divertiranno moltissimo! Inoltre per chi volesse trascorrere l'intera giornata c'è la possibilità di un'area ristoro grande e all'aperto con la scelta di svariati cibi da asporto.



Percorso Guidato a piedi nel parco della Mostra D'oltremare.

Il tour dura 2,30 ore, con punto d'incontro:

- Davanti l'ingresso dell' Hotel Palazzo Esedra (accanto la Mostra D'oltremare)

DATE

-DOMENICA 2 MAGGIO

-DOMENICA 30 MAGGIO

-DOMENICA 13 GIUGNO

-DOMENICA 27 GIUGNO

-DOMENICA 4 LUGLIO

-DOMENICA 25 LUGLIO

ESPERIENZA AD ALTA RICHIESTA>>IN PROGRAMMA NUOVE DATE

COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto € 10 (7-13 anni)

-Ridotto studenti € 12

(con libretto universitario)

Il ticket Comprende:

•Visita guidata con 2 guide esperte di esoterismo.

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/oltremare-tour

PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE AL SEGUENTE UNICO RECAPITO TELEFONICO:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

‪3511258465‬

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

•Whatsapp:‪3511258465‬

•Sms: ‪3511258465‬

•EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

•Link Evento:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/oltremare-tour

OBBLIGATORIO:

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

• Dare le generalità alla prenotazione per mantenere un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

