Paradisiello, Miracoli & Sanità con colazione BIO in campagna

Alla scoperta del Paradisiello, un piccolo borgo bucolico e panoramico con una vocazione ancora agricola, situato alle spalle dell'Orto Botanico, nei secoli scorsi località di vacanza di molti nobili napoletani in fuga dal caos della città.

Siamo invitati a colazione in una bellissima campagna tra alberi di arance e limoni, orti e prodotti bio a km 0.

Dopodiché il tour proseguirà alla volta della folkloristica zona dei Miracoli, da cui raggiungeremo la casa natale di Totò e visiteremo la Sanità con le sue opere di Street Art, i suoi magnifici palazzi nobiliari come Palazzo dello Spagnuolo e il borgo dei Vergini.

Il tour finisce a Piazza Cavour.

Visita guidata a cura di Lucia Nillo, Guida Abilitata della Regione Campania.

Appuntamento davanti all'Orto Botanico alle ore 10:00

Costo (tour+colazione): 15€ adulti / 10€ ragazzi da 11 a 17 anni / gratis per i bimbi fino a 10 anni.

Prenotazione obbligatoria al +393483488440

Misure AntiCovid19:

- gruppo piccolo (posti limitati)

- mascherina

- gel disinfettante

- distanziamento di 1m.

Si consiglia scarpe comode

