Salita al Paradisiello tra angeli, croci e giardini

L’Associazione culturale locus iste Luoghi e Memoria Aps propone una passeggiata narrata che partendo da via Michele Tenore si snoderà lungo via Veterinaria fino a vico Paradisiello.

Una vera e propria ascensione che avrà inizio dalla francescana Chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci eretta nel 1581 dai Frati Osservanti e rimodernata dal 1639 su disegno di Cosimo Fanzago. La chiesa si caratterizza per un raffinato uso della bicromia, il monumentale altare maggiore, lo spettacolare pulpito, gli eleganti reliquiari, alcune superstiti statue lignee ed un antico ipogeo per l'occasione appositamente aperto per noi. Dopo la visita alla chiesa, risaliremo verso quel piccolo paradiso terrestre stretto tra scale, orti e giardini, che non sempre si riesce immediatamente ad intercettare, conosciuto come Paradisiello. Centocinquanta scalini che separano la “rumorosa città” della Serao da atmosfere lente, paesaggi e presenze inaspettati. Palazzi nobiliari ed edifici rurali si inerpicano su per la collina che si avvolge su sè stessa. Da essa abbracceremo con lo sguardo la città sottostante, scoprendone le imponenti emergenze architettoniche e la mai sopita vocazione agreste di questo luogo.



Si consiglia di indossare scarpe basse e antiscivolo. In caso di condizioni meteo sfavorevoli la vista sarà annullata.



Appuntamento: in via Foria, nei pressi del Ristorante Corrado, all'angolo con via Michele Tenore



Prenotazioni: 3472374210 oppure locusisteinfo@gmail.com