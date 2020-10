Tour a Palazzo Zevallos e alla mostra dedicata al Liberty

Visita guidata alle collezioni di Palazzo Zevallos. Collezione permanente e mostra dedicata al liberty.

L'edificio è appartenuto alla famiglia nobile del diciassettesimo secolo, e ora è una galleria d'arte. Conserva opere dal diciassettesimo al diciannovesimo secolo, incluso l'ultimo lavoro del Caravaggio, "Il martirio di Sant'Orsola". Scopriamo anche la mostra temporanea dedicata al liberty all'interno del Palazzo.

Contributo per la visita guidata: euro 8 a persona (costo del biglietto di ingresso a Palazzo Zevallos escluso)

Biglietto per Palazzo Zevallos: euro 5 (ridotto euro 3)

Si rimanda al seguente link per le riduzioni: https://www.gallerieditalia.com/it/napoli/informazioni/



Appuntamento: sabato 17 ottobre alle ore 18, all'ingresso di palazzo Zevallos, in via Toledo.

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 15 ottobre alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: 1 ora e 30 circa

POSTI LIMITATI, massimo 10 persone

L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida abilitata della Regione Campania