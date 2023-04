Tour del Palazzo Reale di Napoli con la mostra di Caravaggio

Approfittiamo del biglietto di ingresso al Palazzo Reale scontato a 2 euro e visitiamo gli appartamenti.

Appuntamento in piazza del Plebiscito, apprenderete la storia della piazza mentre attenderemo di accedere al palazzo a prezzo scontato.

Il Palazzo Reale di Napoli fu costruito per volontà del viceré Fernando Ruiz de Castro, conte di Lemos, in occasione della visita del re Filippo III d'Asburgo, nel diciassettesimo secolo. L'edificio fu soggetto, però, a successivi restauri, tra i quali ricordiamo soprattutto quello ad opera di Gaetano Genovese, che intervenne in seguito a un incendio.

Il palazzo Reale ospita un teatro di corte, la sala del trono, dipinti, arazzi, statue e sale di biblioteca.

La visita guidata sarà un'ottima occasione per visitare anche la mostra dedicata a Caravaggio, allestita recentemente a palazzo. Tra le varie opere presenti in mostra, ricordiamo "La flagellazione" di Caravaggio, facente parte della collezione del Museo di Capodimonte.



Appuntamento: venerdì 28 aprile alle 19:15 in piazza del Plebiscito, accanto alla facciata del Palazzo Reale (vicino alla statua di Federico II di Svevia).

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

La conferma verrà data ai prenotati il giorno che precede il tour, in mattinata.

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 26 aprile alle 23: inviare una mail a erika83e@gmail.com oppure un SMS o un whatsapp al numero 3492949722.

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita guidata: due ore e mezza.

Obbligatorio portare con sé la mascherina.

L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona + 2 euro per il biglietto di ingresso

