Da Palazzo Mannajuolo alla street art, tour con mostra al Pan: l'incasso in favore dei profughi ucraini

Aderiamo all'iniziativa del PAN di devolvere l'intero incasso della giornata del 28 marzo in beneficenza per l'Emergenza Ucraina.

Il tour parte da piazza dei Martiri, appuntamento accanto all'obelisco con le statue dei leoni, dedicate ai martiri napoletani.

Procediamo in direzione di Palazzo Mannajuolo, esempio di costruzione in stile liberty ispirato al neoeclettismo, di Giulio Ulisse Arata.

Dopo aver ammirato la facciata e la bellissima scala, ci recheremo al PAN per visitare la mostra "Dalla Napoli di Keith Haring ai giorni nostri", dove le opere degli artisti Roxy in the box, Trallallà, Luciano Ferrara, Keith Haring e Banksy saranno in esposizione fino al 3 aprile.

Dal museo ai muri della strada, lì dove nasce la street art: percorreremo i vicoli del quartiere Chiaia, alla scoperta dei murales e degli sticker di Flase, Coloranardi, Unplatonic e tanti altri.



Appuntamento lunedì 28 marzo alle 10e30 in piazza dei Martiri, prenotazione obbligatoria tramite email all'indirizzo erika83e@gmail.com oppure tramite sms o whatsapp al numero 3492949722. La prenotazione deve avvenire entro le ore 18 del giorno domenica 27 marzo.

Obbligatorio super green pass e mascherina ffp2 per l'accesso al museo PAN

Costo del tour: 15 euro a persona (biglietto di ingresso al PAN incluso)

L'intero incasso sarà devoluto in beneficenza per l'Emergenza Ucraina alla Parrocchia Santa Maria di Montesanto

durata del tour: due ore circa

Il tour è curato dalla dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.