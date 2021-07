Le origini di Neapolis: i tre decumani e Cappella Sansevero

Conoscete le origini di Napoli? La città greco-romana, oggi nota come "centro antico", trova le sue origini nel V sec. a.C., quando fu fondata secondo uno schema ippodameo, un incrocio tra cardini e decumani, circondato da mura, con delle porte. La chiamarono Neapolis, "città nuova", perché "nuova" rispetto all'insediamento precedente, sul mare, dell'VIII sec. a. C.

Percorriamo il decumano maggiore, con l'antico foro e le chiese gotiche, con la strada dei presepi, e quello inferiore, Spaccanapoli, che taglia in due la città. Visitiamo anche la Cappella Sansevero, che il principe Raimondo di Sangro rese un tempio massonico. Il biglietto della Cappella Sansevero va prenotato in anticipo (per le ore 10). Visita anche al chiostro di Santa Chiara e alla Cappella del Tesoro di San Gennaro, nel duomo.



I posti sono limitati per rispettare le norme anti-covid di distanziamento.

Mascherina obbligatoria.

INFO E PRENOTAZIONI:

Appuntamento all'esterno della biglietteria di Cappella Sansevero, in via Francesco De Santis, giovedì 29 luglio alle ore 9:45.

La visita guidata ha posti limitati (come previsto dalle normative per contrastare il contagio covid)

Obbligatoria mascherina per tutti i partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 27 luglio alle ore 13: inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire nome, cognome e recapito telefonico

Durata della visita: tre ore

Contributo richiesto per la visita guidata: 15 euro a persona (biglietti di ingresso nella Cappella Sansevero, nel chiostro di Santa Chiara e nella Cappella del Tesoro esclusi)





L'itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione CampaniaLink dell'evento: https://fb.me/e/19GD1nkRB

