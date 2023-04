Le origini di Neapolis: tour del centro storico con il chiostro di Santa Chiara

Conoscete le origini di Napoli? La città greco-romana, oggi nota come "centro antico", trova le sue origini nel V sec. a.C., quando fu fondata secondo uno schema ippodameo, un incrocio tra cardini e decumani, circondato da mura, con delle porte. La chiamarono Neapolis, "città nuova", perché "nuova" rispetto all'insediamento precedente, sul mare, dell'VIII sec. a. C.

I decumani sono tre: quello superiore, l'Anticaglia, nell'antichità zona di teatri; il decumano maggiore, con l'antico foro e le chiese gotiche, e quello inferiore, Spaccanapoli, che taglia in due la città.

Visitiamo la Cappella del Tesoro di San Gennaro all'interno del Duomo di Napoli e il Chiostro maiolicato della Basilica di Santa Chiara.



Durata del tour: tre ore

Costo del tour: 15 euro a persona (biglietto di ingresso del Chiostro di Santa Chiara escluso).

ragazzi da 8 a 15 anni: 10 euro a persona, biglietti di ingresso esclusi.

I posti sono limitati per rispettare le norme anti-covid di distanziamento.

INFO E PRENOTAZIONI:

Appuntamento in piazza del Gesù, accanto all'obelisco dell'Immacolata, sabato 22 aprile alle ore 15.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 20 aprile alle ore 23: inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare tramite sms o whatsapp il numero 3492949722

Fornire nome, cognome e recapito telefonico.

Il tour si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà data ai prenotati non più tardi di venerdì 21 aprile, in mattinata.

POSTI LIMITATI

L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania