Tour "La necropoli di Neapolis"

Superate le antiche “mura greche”, lungo la via che s’inerpica sulla collina di Capodimonte, si estende la straordinaria Necropoli Ellenistica di Neapolis, sepolta dalle alluvioni nel corso dei secoli, che testimonia con la propria monumentalità la straordinaria impronta greca. Grazie al grande lavoro speleologico, questo tesoro sotterraneo è tornato alla luce.

Il valore storico, artistico e culturale del sottosuolo di Napoli ha fatto sì che l’UNESCO la inserisse nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Questa area fu destinata a necropoli dapprima con tombe a camera, poi con complessi cimiteriali catacombali e infine con un’immensa cava ad ossario (Le Fontanelle).

Un viaggio nell'antica Grecia accompagnati dal Curatore che da anni si occupa di questo piano sotterraneo, unico in Italia. Venti gradini scendono alle grandi tombe, sono i patrizi che si fecero tumulare in sepolcri monumentali, intagliati nel banco tufaceo, caratterizzati da splendidi prospetti alla maniera dei sovrani macedoni. Si estendeva per un chilometro, con 150 monumenti sepolcrali.

Concluderemo la visita con una degustazione presso l'associazione “La Grotta del Principe Totò”, ad accoglierci ci sarà la sorridente Nunzia che sfornella nel suo basso trasformato in trattoria e da dove fuoriescono i profumi di una cucina casalinga, con i tipici piatti napoletani. Una degustazione a sorpresa accompagnata da un bicchiere di vino, ci farà sentire per un giorno abitanti di questo straordinario quartiere pieno di storia.



Contributo evento 18,00 €

COMPRENDE:

Guida Associazione Celanapoli - Degustazione a sorpresa - gadget



APPUNTAMENTO:

Porta San Gennaro (nei pressi di Via Duomo)



Durata percorso 3 ore circa.

* si consiglia abbigliamento e scarpe comode