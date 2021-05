Neapolis: dagli antichi Greci a oggi (tutto quello che dovresti sapere ma forse ancora non sai)

Un grande classico: il tour del centro antico di Napoli, attraversando la sua storia millenaria tra decumani, cardini, chiese, palazzi nobiliari e monumenti, nonché sapori tipici, tradizioni e cultura. Ma soprattutto tante curiosità inaspettate.

Tour adatto sia a turisti italiani in visita alla città che ai napoletani/campani che vogliono approfondire le basi della storia e della cultura napoletana.



Appuntamento a Piazza Bellini alle ore 10:00

Durata: 3 ore



Visita guidata a cura della dott. ssa Lucia Nillo, Guida Turistica Abilitata della Regione Campania



Costo: 10€ adulti / Gratis per i bambini fino a 10 anni / 5€ per i ragazzi da 11 a 15 anni



Prenotazioni al +393483488440



MISURE ANTICOVID-19:

gruppo piccolo (posti limitati)

mascherina obbligatoria

gel disinfettante

distanziamento di almeno 1m

Si consiglia scarpe comode

