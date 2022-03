Viaggio nella Napoli SottoSopra: dal San Carlo alla città sotterranea

Indirizzo non disponibile

Domenica 27 marzo, l'assocazione Secreta Neapolis propone un nuovo tour all'insegra della "Maestosità" e dell'Avventura", un suggestivo viaggio alla scoperta della Napoli SottoSopra.

La grandezza della città e il suo essere all'avanguardia ai tempi dei Borbone, accostata al suo fascino più antico e misterioso che si cela nel sottosuolo.

Un'esperta storica dell'arte accompagnerà i visitatori da piazza del Plebiscito, alla chiesa, narrando la storia di Palazzo Reale e del teatro San Carlo, passando per la Galleria Umberto I, con una sosta anche al bar Gambrinus dove, una guida esperta in speleologia della LAES (Libera Associazione Escursionisti del Sottosuolo) guiderà i visitatori nel ventre della città, narrando fatti e aneddoti risalenti alla seconda guerra mondiale, quando quei luoghi venivano usati come rifugi antiaerei.

INFO E DETTAGLI:

Prenotazione obbligatoria al 329.2027359 (anche whatsapp) oppure scrivendo a secretaneapolis@libero.it

Incontro: esterno bar San Carlo

Partenza tour: ore 10.30

Durata (2h30)

Contributo Visita guidata + ticket ingresso Napoli Sotterranea + guida speleologica esperta:

Adulti: 15€ a persona

Riduzione studenti: 12/18 anni: 10€

Minori 6-11 anni: 5€

Bimbi fino a 5 anni: Gratuito

NORME ANTI COVID :

E' obbligatorio esibire il SUPER GREEN Pass o certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 (sono esentati solo i minori di 12 anni)

E' obbligatorio l'uso della mascherina dai 6 anni in poi.